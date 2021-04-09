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İstanbul'da PKK şüphelisi yakalandı

İstanbul'da PKK adına eylemleri organize ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 10:38 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 10:38
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İstanbul'da terör örgütü PKK adına eylem ve sokak hareketlerini organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına çok sayıda eylem ile sokak hareketini organize ettiği, bir çoğuna aktif katılım sağladığı iddia edilen H.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Şişli'de bir örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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