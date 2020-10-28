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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı

Vezneciler'de 2016'da gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İHA28 Ekim 2020 Çarşamba 09:47 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:47
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Alınan bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bu gece yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgüt tarafından 7 Haziran 2016’da İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Vezneciler semtinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK tarafından gerçekleştirilen ve 5’i polis memuru, 7’si sivil, 1’i de saldırgan olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı saldırıda aktif rol alan örgütün lojistik ve cephane sevk ağı çökertildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu gece yapılan operasyonda, örgüte yardım ve yataklık eden ve o tarihteki eylemde ’Milis-İşbirlikçilik’ faaliyetleri kapsamında lojistik ve gözcülük yapan kişilerin gözaltın alındı. Bu gece yakalanan 9 PKK üyesinin büyük kısmının “keşifçi”, 4’ünün de söz konusu eylemde “lojistik destek” ağında yer aldıkları öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 9 PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.

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