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İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 şüpheli yakalandı.

IHA13 Şubat 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 şüpheli tespit edildi. Ayrı bir soruşturma çerçevesinde örgüt içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri değerlendirilen 2'si il dışı adresli 5 şüpheli daha belirlendi.

7 şüpheli yakalandı

Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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