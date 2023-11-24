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  • İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon! 38 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon! 38 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, sabotaj eylemlerinde görevlendirilenler ile bunun için gerekli paranın finanse edilmesine yönelik çalıştıkları belirlenen toplam 38 şüpheli yakalandı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:47 - Güncelleme:
İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon! 38 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 17 şüphelinin, ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj gibi sansasyonel eylemler için örgüt tarafından görevlendirildiği tespit edildi.

Örgüt mensuplarına bu eylemler için gerekli paranın finanse edilmesi için faaliyet yürüten 26 şüphelinin de PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda eylem ve faaliyetlere katıldıklarının tespit edilmesinin ardından savcılık 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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