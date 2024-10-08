İstanbul'da PKK/KCK'nın operasyon! 5 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde de faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 şüpheli, 4 ayrı ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.