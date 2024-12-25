İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin tutuklanan DEM Parti'li 2 ilçe yöneticisine dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, ele geçirilen toplantı tutanaklarında sanıkların örgütün faaliyetleri doğrultusunda hareket eden yapılar içinde yer aldıkları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri kaydedildi.

İddianamede, terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin anma etkinliğini parti binasında düzenleyen sanıkların, örgütle organik bağ içerisinde bulundukları ve pek çok yasa dışı gösterilere katıldıkları aktarıldı.

Bu eylemlerin sadece siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan iddianamede, sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldıkları, yine örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

İddianamede, ele geçirilen dijital materyaller arasında yer alan "İstanbul İl Konferansına Yönelik Esenyurt İlçe Toplantısı" adlı belgede, şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Toplantıya 47 arkadaş katıldı. Bizlerin sürece cevap alabilmesi için sürekli beslenmemiz gerekiyor ama bunu başaramıyoruz. Kongrelerden önce yönetime girebilecek arkadaşların bir eğitim sürecinden geçirilmesi gerekiyor. Kongrelerde yapabilecek donanımlı arkadaşlar yerine kendimize yakın, eş ve dost öneriyoruz. Bu da başarıyı engelliyor. Yani kim, hangi görevi yapabilir noktasında seçici olmuyoruz. Örgütleme çalışmalarını Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapmalı. DEM Parti ise siyasetini yapmalı. Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) ve HDK tam olarak hayatın içerisinde olmalı."

İddianamede, sanıklar Yılmaz ve Arınan'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8'er yıl 6'şar aydan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.