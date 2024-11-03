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İstanbul'da Polis Merkezi'nde silahlı kavga: Mesai tartışması kanlı bitti

İstanbul Ataşehir'deki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'nde görevli iki polis memuru arasında mesaiye geç kalma gerekçesiyle başlayan tartışma, silahlı yaralanmayla son buldu.

AA3 Kasım 2024 Pazar 15:36 - Güncelleme:
İstanbul'da Polis Merkezi'nde silahlı kavga: Mesai tartışması kanlı bitti
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Alınan bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında mesaiye geç kalma iddiasıyla tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

ARKADAŞINI BACAĞINDAN VURDU

Diğer polisler araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdı ancak polis memuru R.O.A, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurdu.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştı.

Yaralı A.A. Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.

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