  İstanbul'da polise saldırı! Tornavidalı cani saldırgan yakalandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde suç kaydı ve aranması olan şahsın yakınları gözaltı işlemleri sırasında polis ekibine saldırdı. Olayda yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1205 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenilen bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmak istendi.

İddiaya göre şahsın yakınları, gözaltı işlemini engellemek için ekiplere saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

"ELİNDE TORNAVİDAYLA POLİSİN KAFASINA VURDU, SONRA KAFA ATTI"

Olayı gören mahalle sakini Ozan Çiftçi, "Kahvedeydik, ses geldi bir çıktık iki tane sivil polis, bir tane şahsı yere yatırmışlardı, kelepçe takmışlardı. Bir kargaşa oldu orada. Sonradan bir kişi geldi galiba babasıydı polislere saldırdı, elinde tornavidayla polisin kafasına vurdu, sonra kafa attı. O gözaltına alınmak istenen kişi de kaçtı. Babası da geldi, arabaya kadınlarla beraber bindi gitti. Polis arkadaşların ağzı yüzü kan içindeydi, birinin üstü başı yırtılmıştı" dedi.

