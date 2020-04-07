İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7338
  • EURO
    7,3461
  • ALTIN
    358.725
  • BIST100
    94527.5
Güncel

İstanbul'da poyraz etkili oluyor

İstanbul'da şiddetli poyraz etkili oluyor.

AA07 Nisan 2020 Salı 16:01 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 16:01
ABONE OL

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kuzey doğu yönündeki şiddetli poyraz, tüm İstanbul'da etkili oluyor. Şiddeti zaman zaman 80 kilometre hızlara ulaşan rüzgar yüzünden çok sayıda çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşandı.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal, Tuzla, Başakşehir, Üsküdar, Fatih, Pendik, Esenler ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan çok sayıda çatı uçması ve ağaç devrilmesi olayına itfaiye, polis ve belediye ekipleri müdahale etti.

Esenler Tuna Mahallesi 417. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısı karşı binaya uçtu. Çatı uçması sonucu iki binada da hasar meydana geldi.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki malzemeler yola uçtu. İtfaiye ve belediye ekipleri, duruma müdahale etti. Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı yola uçtu. Belediye ekipleri yola uçan çatı parçalarını temizledi.

Şiddetli rüzgar denizde de etkili oldu. İstanbul Boğazı ve denize sahili olan ilçelerde dalga boyları zaman zaman 1 metreyi aştı.

Şiddetli rüzgarın gece saatlerinde ve yarın da etkisinin sürmesi bekleniyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nden koronavirüs seferberliği

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.