Güncel

İstanbul'da saat şirketini 870 bin euro dolandırdılar! 1 şüpheli gözaltında

İstanbul'da bir saat firmasının temsilcisinin mail adresi taklit edilerek muhasebe birimine sahte fatura ve mail gönderildi. 870 bin euro dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 14:46 - Güncelleme:
İstanbul'da saat şirketini 870 bin euro dolandırdılar! 1 şüpheli gözaltında
İstanbul'da bir saat firmasının mail adresinin kopyalanarak muhasebe birimine sahte fatura ve mail gönderilmesi yoluyla 870 bin euro dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

Saat firmasının temsilcisinin mail adresini taklit eden şüpheliler, muhasebe birimine sahte fatura ve mail göndererek, şirket adına kendilerine toplam 870 bin euro gönderilmesini sağladı. Durumu fark eden firma sahipleri, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yürütülen çalışmalarda, söz konusu paranın 550 bin euroluk kısmının bloke edildiği tespit edildi.

Şahısların kimliklerinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, U.A. (33) isimli şahıs 28 Ocak günü Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şahıs, iş birliği içerisinde olduğu diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle, 280 bin euroyu dövizciye verdiğini, paranın kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını, kalan 40 bin euroyu ise kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını beyan etti.

U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilecek. Öte yandan, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

  • istanbul saat firması
  • muahsebe dolandırıcılığı
  • esenayurt gözaltı

