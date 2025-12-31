İSTANBUL 5°C / -2°C
Güncel

İstanbul'da saatlerdir süren fabrika yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 07:13 - Güncelleme:
Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, 5 farklı noktadan yaklaşık 11 saattir sürüyor.

