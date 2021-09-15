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Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren, okula ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:36
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D-100 kara yolu Şirinevler, Küçükçekmece ve Avcılar yönü ile Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Altınşehir Bahçeşehir yönünde trafik kazası nedeniyle bir şeridin kapatıldığı TEM otoyolunda ise Mahmutbey gişelerden itibaren Edirne istikametinde trafik çok yoğun olarak ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'de trafikte yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası girişlerinde de yoğunluk oluştu.

Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise hafif yolcu yoğunluğu gözlendi.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.30 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

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