Güncel

İstanbul'da sağanak alarmı: Caddeler göle döndü

İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde etkisini artıran sağanak yağış, hem trafiği hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Avrupa ve Anadolu yakasında birçok noktada su birikintileri oluştu.

AA24 Şubat 2026 Salı 23:53
İstanbul'da sağanak alarmı: Caddeler göle döndü
Kentte özellikle kuzey kesimlerde sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Arnavutköy'de yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye ve Maltepe'de yağış etkisini göstermeye başladı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ise trafik yoğunluğu gözlenirken, motosiklet sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

