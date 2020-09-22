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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

AA22 Eylül 2020 Salı 09:37 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 09:44
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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