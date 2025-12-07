İSTANBUL 13°C / 9°C
  • İstanbul'da sağanak çileye dönüştü... Metro istasyonunu su bastı
Güncel

İstanbul'da sağanak çileye dönüştü... Metro istasyonunu su bastı

Megakenti etkisi altına alan sağanak yağış, İBB'ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskınına neden oldu. İBB görevlileri suyu tahliye etmeye çalıştı.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 18:40 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak çileye dönüştü... Metro istasyonunu su bastı
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, metro duraklarını da olumsuz etkiledi. İBB'ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskını meydana geldi. Baskın sonucu metro durağı göle dönerken, bazı yürüyen merdivenler ise hizmet dışı kaldı. Metro istasyonunun tavan ve duvarlarından sular akması, metroyu kullanan bazı vatandaşların tavanlardan damlayan sulardan dolayı istasyon içerisinde şemsiye açması da dikkat çekerken, metro görevlileri de ellerinde çekpaslar ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

