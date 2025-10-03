İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

3 Ekim 2025 Cuma 23:53
İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağış, akşam saatlerinde de bazı bölgelerde sağanak olarak etkisini sürdürdü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yeri tentelerinin altına, bazıları da köprülerin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Toplu taşıma araçlarını kullananlar da istasyon ve duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Birçok ilçede sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yağmur suyu kaldırım seviyesini aşarken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Araçların güçlükle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

