İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarısının ardından, İstanbul'da sağanak dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. İstiklal Caddesi de sular altında kaldı.

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

VATAN CADDESİ'NDE YOL ÇÖKTÜ

İstanbul Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi'nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmesi meydana geldi.

Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı.

İhbar üzerine çöken yolun bulunduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla taksinin içerisinden çıkarılan sürücü A.Y. (62) kazadan yaralı olarak kurtulurken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri çökme meydana geldiği iki şeridi araç trafiğine kapatırken trafik tek şeritten akmaya devam etti. Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı.