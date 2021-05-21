İstanbul'da sağanak

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 15:56 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:56

Kentte, bir süredir etkili olan sıcak hava, yerini yağışa bırakırken Anadolu ve Avrupa yakalarında başlayan sağanak, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşurken, Zincirlikuyu'daki üst geçidin bulunduğu yolda rögarların tıkanması nedeniyle su taşkını meydana geldi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar geçmekte zorlanırken, Barbaros Bulvarı ile Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis, araçların kontrollü geçişini sağlarken, belediye ekipleri de suyu tahliye çalışmalarını yürütüyor.



- AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ

Fatih Cankurtaran'da kullanılmayan ahşap bir bina, kuvvetli sağanağın da etkisiyle çökerken, Güngören'de ise yağış nedeniyle asfalt çalışması yapılan yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 15.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.