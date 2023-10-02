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İstanbul'da sağanak

İstanbul'da sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkili oluyor.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 07:15 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkili olmaya başladı. Bölgesel olarak yağan yağışlar yer yer şiddetini arttırırken, otoyollarda ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağmur geçişlerinin olduğu Avrupa Yakası'nda, yağmurun ilerleyen saatlerde de süreceği tahmin ediliyor.

E-5 KARAYOLU'NDA SU KANALLARI DOLDU TAŞTI

Şiddetli yağmur geçişlerinin yaşandığı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde ise sürücüler yağan yağmurdan önlerini göremez oldu. Kısa sürede biriken sular, E-5 Karayolu'nda su kanallarından akarken adeta bir dereyi anımsattı. Öte yandan sağanak yağmur Taksim ve çevresinde de etkili oldu.

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