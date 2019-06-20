İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.
- AA
Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.
Yağışla birlikte havanın serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahil'de yürüyüş yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.