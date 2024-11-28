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  • İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş halde 2 ceset bulundu
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İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş halde 2 ceset bulundu

İstanbul'da sahil kenarındaki kayalıklarda başından vurulmuş halde 2 ceset bulundu.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş halde 2 ceset bulundu
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Pendik Liman Caddesi'nde sahil kenarındaki kayalıklarda 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başından vurulan 2 kişinin öldüğü belirlendi.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürerken, cesetlerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya'ya (31) ait olduğu tespit edildi.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Öte yandan, polis ekipleri, bölgedeki kayalıklar ile denizde olayda kullanılan silahı bulmak için dalgıçlarla arama çalışması yapıyor.

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