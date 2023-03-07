İstanbul'da sahte alkol operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte içki üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlarla kargo aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.
Çalışmaların sonucunda Bakırköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 150 litre alkollü sıvı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.