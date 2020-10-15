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  • İstanbul'da sahte alkol üretimi yapanlara baskın: 5 bin 658 litre etil alkol yakalandı
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İstanbul'da sahte alkol üretimi yapanlara baskın: 5 bin 658 litre etil alkol yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta sahte alkol üretimi yapanlara baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 bin 685 litre etil alkolle sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:56
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 2 ev ile 1 iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol, 30 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü dolu alkollü içki şişesi, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 elektrikli hava pompası, 4 bin 280 farklı markalara ait etiket, 150 boş plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, dolum tabancası, 45 boş cam likit şişesi ve 3 litre anason ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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