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  • İstanbul'da sahte avro basıp piyasaya süren şebekeye emniyet darbesi! 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da sahte avro basıp piyasaya süren şebekeye emniyet darbesi! 6 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da üretilen sahte 2 avro madeni paraların Edirne'de piyasaya sürülmesi iddiasıyla bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte avro basıp piyasaya süren şebekeye emniyet darbesi! 6 şüpheli yakalandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kent merkezinde sahte madeni 2 avro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 947 adet sahte 2 avro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, avro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'dan Edirne'ye getirilen zanlılar işlemleri sonrası Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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