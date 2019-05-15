İstanbul'da sahte belge operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bahçelievler'de bulunan B.İ. (50)'nin, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve yurt dışına illegal yolla çıkmak isteyen kişilere ve suç örgütü üyelerine para karşılığında sahte kimlik, ehliyet, pasaport, diploma ve ruhsat gibi sahte belgeleri hazırladığı tespit edildi. Yapılan operasyonda B.İ. gözaltına alınırken 1021 adet sahte sürücü belgesi, 102 adet sahte nüfus cüzdanı, 10 adet sahte pasaportun da aralarında bulunduğu çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. tutuklandı.