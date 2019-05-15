24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0205
  • 6,7494
  • 250.155
  • 87.556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da sahte belge operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda para karşılığı sahte belge hazırladığı belirlenen bir kişi yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bahçelievler'de bulunan B.İ. (50)'nin, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan ve yurt dışına illegal yolla çıkmak isteyen kişilere ve suç örgütü üyelerine para karşılığında sahte kimlik, ehliyet, pasaport, diploma ve ruhsat gibi sahte belgeleri hazırladığı tespit edildi. Yapılan operasyonda B.İ. gözaltına alınırken 1021 adet sahte sürücü belgesi, 102 adet sahte nüfus cüzdanı, 10 adet sahte pasaportun da aralarında bulunduğu çok sayıda sahte belge ele geçirildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye büyük müjdeyi böyle verdi: Daha neler olacak neler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA