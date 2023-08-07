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İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

İstanbul'da piyasaya sahte deterjan sokmaya çalıştığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte olarak üretilen temizlik ürünlerinin piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Tuzla'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada halk sağlığını tehlikeye düşürür nitelikte imal edildiği belirlenen 10 bin 920 şişe sahte çamaşır suyu, 80 bin sahte etiket, 1000 şişe kapağı ve 500 doluma hazır boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda sahte deterjanları piyasaya süreceği öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • temizlik ürünü
  • sahte
  • operasyon

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