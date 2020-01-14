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Güncel

İstanbul'da sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon

İSTANBUL merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA14.01.2020  10:19 - Güncelleme: 14.01.2020  10:19

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Sahte engelli raporu çıkartan ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheliden 103'ü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonlar Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerindeki arama çalışmaları yapılırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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