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Güncel

İstanbul'da sahte evrak ve para operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte para, pasaport ve kimlik ürettiği iddia edilen 3 kişi yakalandı.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte evrak ve para operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak ve para üreten zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, ürettikleri sahte paraları piyasaya sürmeye, sahte kimlik ve pasaportları ise para karşılığında satmaya çalıştığı ileri sürülen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 500 bin dolar ve 295 bin avro sahte para, 18 gram uyuşturucu ve bir para sayma makinesi ele geçirildi.

Uzman ekiplerce incelenen sahte paraların gerçeklikten çok uzak olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.

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