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İstanbul'da sahte içki 2 can aldı

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte içki 2 can aldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, sahte içkiden zehirlenen Engin T'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve 1 ila 9 Ekim'de Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde 5 kişinin daha aynı şikayetlerle tedavi gördüğü tespit edildi.

İŞ YERİNDEN SAHTE İÇKİ ALDILAR

Tedavi görenlerden Halim F'nin de bir süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K'nin tedavilerinin sürdüğü, Yemliha K. ve Serdar Ş'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildikleri belirlendi.

Ekipler, zehirlenen kişilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sahte içki satın aldıklarını tespit ederek, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ile Özgür T. gözaltına alındı.

"Taksirle öldürme" suçundan emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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