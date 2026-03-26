  • İstanbul'da sahte içki baskını: 28 bin litre alkol ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da sahte içki baskını: 28 bin litre alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana 12 ilçede düzenlediği 19 sahte içki operasyonunda 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ile 1845 şişe sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 11:49
İstanbul'da sahte içki baskını: 28 bin litre alkol ele geçirildi
İstanbul'da sahte içki üretim ve kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı mücadele, yılın ilk aylarında önemli sonuçlar verdi. Emniyet güçleri, halk sağlığını doğrudan tehdit eden sahte içki şebekelerine karşı 12 farklı ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Ele geçirilen binlerce litre etil ve metil alkol, sahte içki üretiminin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

12 İLÇEDE 19 SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin 1 Ocak'tan itibaren yaptıkları çalışmalarda, etil ve metil alkol kullanarak sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 19 operasyon gerçekleştirildi.

28 BİN 168 LİTRE ALKOL VE 1845 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 28 bin 168 litre etil ve metil alkol, 1845 şişe sahte içki ile damıtma sisteminde kullanılan 9 karbon filtreleme cihazı ele geçirildi.

SAHTE İÇKİ ŞÜPHELİLERİNDEN 7'SİNE TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 17'si hakkında adli işlem yapıldı.

