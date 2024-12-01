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İstanbul'da sahte içki denetimi! 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da sahte içki satışına yönelik denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 11:33 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte içki denetimi! 5 şüpheli gözaltına alındı
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Sahte ve kaçak içki ölümlerinden sonra denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 30 Kasım'da eğlence yerlerinde yaptıkları denetimlerde, farklı ebatta 18 şişe ile 149 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda, 28 Kasım'da bir kişinin alkolden zehirlenip hastaneye kaldırıldığının anlaşılması üzerine, bu kişinin Fatih'te Kalenderhane Mahallesi'nde siyah bir minibüsten içki aldığı tespit edildi.

Minibüsten belirli saatlerde alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada 1,5 litre ve 0,75 litrelik 2'şer şişe sahte içki ele geçirdi. Minibüsteki E.C, M.R. ve A.C. gözaltına alındı.

Öte yandan, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki bir dükkandan içki alan M.B'nin, M.Ö. isimli kadınla birlikte, tükettikleri alkolden zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlendi.

Aynı işletmeden aldığı sahte içkiden az miktarda tüketen Z.S'nin de hastaneye kaldırıldığı tespit edildi.

Polis, kaçak alkolün satıldığı işletmede şüpheli B.S. ile başka bir işletmenin sorumlusu I.I.P'yi de gözaltına aldı.

Zanlılar, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

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