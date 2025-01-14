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  • İstanbul'da sahte içki faciası! 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da sahte içki faciası! 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte içki nedeniyle Türkmenistan uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Ocak 2025 Salı 13:23 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte içki faciası! 2 şüpheli yakalandı
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Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte içki nedeniyle Myrat P, Myrat S. ile Allahyar A'nın da hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, bu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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