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  • İstanbul'da sahte içki faciası: Can kaybı giderek artıyor
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İstanbul'da sahte içki faciası: Can kaybı giderek artıyor

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 46 kişinin hastaneye başvurduğunu belirtilirken 22 kişinin ise tedavisini devam ettiği bildirildi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte içki faciası: Can kaybı giderek artıyor
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 46 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Bu kişilerden 17'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin taburcu olduğu ve 22'sinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

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