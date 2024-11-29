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Güncel

İstanbul'da sahte içki faciası! Ölü sayısı yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 14:51 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte içki faciası! Ölü sayısı yükseldi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 12 kişinin hastaneye müracaat ettiğini tespit etti.

Hastaneye başvuran 12 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini belirleyen polis, yaptığı çalışma sonucu Şişli, Beyoğlu ve Fatih'teki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ile metil alkol, 165 şişe kaçak içkiyle birlikte yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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