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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul'da sahte içki imal ederek restoranlara sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 11:48 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek piyasaya sahte içki satmaya çalışanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir şüphelinin sahte içki imal ederek, içkili restoranlara sattığı bilgisi üzerine yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip yaptı.

Ümraniye'de bulunan bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Ç'yi yakaladı. Depoda yapılan aramada ise 8 bin litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan jandarma, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa, hatta can kaybına yol açabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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