İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, piyasaya sürülmeye hazır kaçak ve sahte içkinin 28 Ekim'de kargo firması aracılığıyla sevk edilmeye çalışıldığı, bu kapsamda 980 litre hacmindeki etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvıya el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, devam eden soruşturma kapsamında, Çatalca'da bulunan bir deponun suç ile irtibatı tespit edildiği 11 Kasım'da adli arama gerçekleştirildiği, piyasaya sürülmeye hazır kaçak ve sahte içkiyle bunların yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Depoda bulunan 9 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 3'ünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı, 6'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı açıklamada aktarıldı.

