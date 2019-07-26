Son dakika... İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen şüphelilere operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yabancı terörist savaşçı kapsamında bulunan yabancı şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.