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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Bağcılar'da imalathane ve depo olarak kullanılan bir adrese düzenlenen baskında, 7 bin 114 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu kapsamında adli işlem yapıldı.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilinen parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirkapı Mahallesi'ndeki imalathane ve depo olarak kullanılan bir adrese 12 Mayıs'ta baskın düzenleyen ekiplerce, 7 bin 114 şişe sahte parfüm, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, bin 548 sahte güneş kremi, 185 litre esans ve sahte parfüm üretiminde kullanılan bazı makineler ele geçirildi.

Operasyonda, sahte parfümlerin ve sahte güneş kremlerinin üretimini yaptığı tespit edilen Ş.D. isimli bir şüpheli yakalanırken, ruhsatsız iş yeri de mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu kapsamında adli işlem yapıldı.

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