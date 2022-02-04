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İstanbul'da sahte pasaport baskını: 3 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA4 Şubat 2022 Cuma 11:48 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 11:48
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin DEAŞ üyelerini sahte pasaportla hava yolu ile yurt dışına kaçırmaya çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bahçelievler ve Esenyurt'ta operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç.N. ile Türkmenistanlı B.M. ve Mısırlı M.K.M.M.N'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 11'i Türkmenistan'a ait olmak üzere 19 pasaport, 36 ikamet izin belgesi ile sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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