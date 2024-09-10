İstanbul'da sahte pasaport operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının deşifre edilip önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda Fatih'te bazı adreslerde sahte kimlik, pasaport ve çeşitli belgelerin üretildiğini tespit eden ekipler, 7 iş yeri ve 2 araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adresleri ve araçlardaki aramalarda, 1743 basıma hazır sahte kimlik, 1489 sahte vize etiketi, Avrupa Birliği ülkelerine ait 196 pasaport, sahtecilikte kullanılan 68 silikon mühür ile sahte belge hazırlamakta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.