28 Kasım 2025 Cuma
  İstanbul'da saldırı planı engellendi! Çelik yelek ve mühimmatla yakalandılar
Güncel

İstanbul'da saldırı planı engellendi! Çelik yelek ve mühimmatla yakalandılar

İstanbul'da bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 99 mermi ile 2 şarjör ele geçirildi.

28 Kasım 2025 Cuma 14:08
İstanbul'da saldırı planı engellendi! Çelik yelek ve mühimmatla yakalandılar
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de yaptığı denetimlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 2 şüpheliyi, yaşanan kovalamaca sırasında başka bir araca çarpmaları üzerine yakaladı.

Şüphelilerin bir oto galerisine yönelik silahlı saldırı gerçekleştireceğini belirleyen ekipler, derinleştirdikleri çalışma sonucu olayın azmettiricisi ile silah ve para sağlayan zanlıların da kimlikleriyle adreslerini tespit etti.

Çalışmaların ardından İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 99 mermi ile 2 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

