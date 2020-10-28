İstanbul'da salgın alarmı! Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

28 Ekim 2020 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak"

"(Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir"



"Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik"

"Gelinen noktada yardımınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın"

"Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksek. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır"

"İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin"

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66"

"Gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasak. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu"

Ayrıntılar geliyor...