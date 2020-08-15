İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da salgına rağmen dansözlü yat partileri
Güncel

İstanbul'da salgına rağmen dansözlü yat partileri

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele Türkiye'de de devam ederken, eğlence mekanları tedbirler kapsamında geçici olarak kapatıldı. İstanbul Boğazı'nda dansözlü yat partilerine ait görüntüler, yatların adeta gece kulübüne döndüğünü gözler önüne serdi.

IHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:01
ABONE OL

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendiği dansözlü partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

Dansözlü yat ve tekne partileri hız kesmiyor

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden dansözlü partiler ise kameralara yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.