Ataşehir'de, evde serum takılan kişinin fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, İçerenköy'deki evinde serum takılmasının ardından fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Harun Bayramoğlu'nun (64) ölümü üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında serumu taktığı iddia edilen A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan A.T, evde hemşirelik hizmeti verdiğini belirtti.

İşletmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini anlatan şüpheli, "Soruşturma evrakında adı geçen Harun Bayramoğlu isimli şahsı ve ailesini yaklaşık olarak 6 senedir tanırım. Ailecek görüştüğüm insanlardır. Kendilerine sağlık ihtiyaçları konusunda ücret karşılığı destek olurum. Harun Bayramoğlu'na yaklaşık 5 senedir senede 5-6 kez olmak üzere serum bağlanması ve diğer ilaç tedavileri hususunda yardımcı oluyorum. Doktorun kendisine yazmış olduğu reçeteyi bana gönderir, ben reçetede yazılı olan ilaçları temin ederek ikametinde kendisine uygularım." ifadelerini kullandı.

Şüpheli A.T, son olayda kullandığı ilaçlara ilişkin bir reçete olmadığını öne sürerek, "Harun Bayramoğlu'nun kendisinin ısrarı üzerine kendi işletmemde bulunan ilaçlarla birlikte ikamete geçtim. Son olayda kendisinin ısrarcı olduğuna ilişkin eşi Leyla Bayramoğlu da şahittir. İkamette serumu Harun Bayramoğlu ve Leyla Bayramoğlu'nun önünde hazırladım. Kesinlikle 'sarı serum' olarak bilinen 'bemiks ampul' kullanmadım." iddiasında bulundu.

Olay anında "parasetamol" denilen küçük şişenin tamamen bittiğini, büyük serumdan ise yaklaşık 5 damla kullanıldıktan sonra Bayramoğlu'nun "Midem bulanmaya başladı." demesi üzerine serumu durdurduğunu anlatan şüpheli, aracına binip müdahale için gerekli malzemeleri aldığını, eve geldiğinde Bayramoğlu'nun yerde uzanır vaziyette olduğunu anlattı.

Şüpheli, ambulans gelene kadar Bayramoğlu'na ilk müdahaleyi yaptığını, önce tahta kaşıkla dilinin geri kaçmaması için bastırdığını, sonrasında hastayı yan çevirdiğini dile getirerek, "Bir süre sonra ambulans geldi. Akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Konuyla ilgili olarak reçetesiz işlem yaptığım için kusurlu olabileceğimi düşünüyorum ancak benzer konularda aynı uygulamaları yaptığımız için bu şekilde hareket ettim. Konuyla ilgili üzgünüm." dedi.

Şüphelinin, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

