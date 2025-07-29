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İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Tüfekle metroya bindi

Sarıyer'de oyuncak olduğu anlaşılan tüfekle metro istasyonunda dolaşan şüpheli hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 23:46 - Güncelleme:
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Tüfekle metroya bindi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, eşkale uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi.

TÜFEK VE MASKEYLE YAKALANDI

15 yaşındaki şüpheli A.Y, Araba Yolu Caddesi'nde elindeki tüfek ve maskeyle yakalandı.

Şüphelinin elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.

A.Y. hakkında ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' suçundan adli işlem başlatıldı.

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