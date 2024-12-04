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  • İstanbul'da satışa hazır 516 adet sahte içki ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da satışa hazır 516 adet sahte içki ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı

Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda satışa hazır 516 adet sahte içki ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
İstanbul'da satışa hazır 516 adet sahte içki ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı
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İstanbul emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese sahte ve kaçak alkol üretimine ilişkin operasyon gerçekleştirdi.

Sultangazi'de bulunan ve sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda 215 adet satışa hazır halde sahte alkol, 50 litre şişelenmeye hazır sahte alkol ve retimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 adet kaçak alkol şişesi bulundu. Operasyonlar sonucunda Fatih'teki tekel bayinin sahibi gözaltına alınırken Sultangazi'de bulunan adresteki şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekiplerin kaçan şüpheliler, için arama çalışması devam ederken toplamda 516 adet satışa hazır kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

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