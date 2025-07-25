İstanbul'da savunma diplomasisi hız kesmiyor: Türkiye, Gambiya ile protokol imzaladı

Protokol, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie tarafından imza altına alındı.

Öte yandan, Bakan Güler, IDEF 2025'te, Mali Genelkurmay Başkanı Oumar Diarra ve Mali Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Sidiki Samake ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da fuar kapsamında, Zimbabve Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Levı Mayıhlome ile görüştü.