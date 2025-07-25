İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5555
  • EURO
    47,6304
  • ALTIN
    4348.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da savunma diplomasisi hız kesmiyor: Türkiye, Gambiya ile protokol imzaladı
Güncel

İstanbul'da savunma diplomasisi hız kesmiyor: Türkiye, Gambiya ile protokol imzaladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Türkiye ile Gambiya arasında askeri, mali işbirliği kapsamında 2 Mayıs 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne ilişkin 1 numaralı değişiklik protokolü imzalandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 20:16 - Güncelleme:
İstanbul'da savunma diplomasisi hız kesmiyor: Türkiye, Gambiya ile protokol imzaladı
ABONE OL

Protokol, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie tarafından imza altına alındı.

Öte yandan, Bakan Güler, IDEF 2025'te, Mali Genelkurmay Başkanı Oumar Diarra ve Mali Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Sidiki Samake ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da fuar kapsamında, Zimbabve Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Levı Mayıhlome ile görüştü.

  • IDEF 2025
  • Askeri İşbirliği
  • savunma sanayii

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.