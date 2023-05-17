İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede

Murat A'nın, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada aracına tekme atılıp içki şişesi kırıldığını, kendisinin darbedildiğini ve çocuğunun da yaralandığını beyan ederek Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne başvurmasının ardından yapılan çalışmada yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.