İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7592
  • EURO
    21,4296
  • ALTIN
    1262.57
  • BIST100
    4667.39
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede
Güncel

İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede

Seçimlerin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
İstanbul'da seçim gecesi bir aileye saldırdığı iddia edilen 4 zanlı adliyede
ABONE OL

Murat A'nın, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada aracına tekme atılıp içki şişesi kırıldığını, kendisinin darbedildiğini ve çocuğunun da yaralandığını beyan ederek Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne başvurmasının ardından yapılan çalışmada yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.