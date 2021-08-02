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İstanbul'da servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 08:00
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Altınşehir Mahallesi Nato Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LKM 119 plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan devrilerek cadde üzerinde sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde üzerine şerit çekilerek önlem alındı.

Kazada, serviste bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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