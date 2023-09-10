Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşülmüştü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Okulların açılmasıyla birlikte okullarda servis ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 okul servisi ücretleri

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Hal böyle olunca okul servislerinin ücretleri de arttı.

Buna göre; Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı. Persone servislerinde ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

Yeni okul servisi tarifesine göre kısa mesafe olan 0-1 km arası için aylık 792 liralık servis ücreti 1306 liraya ulaşırken, yıllık olarak da 3 bin 485 liradan 5 bin 750 liraya yükseldi.

Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel için yüzde 35'lik bir fark fiyata ekleniyor. Bu durumda rehber personel hizmeti ile birlikte velilerin ödemesi gereken en düşük rakam yıllık 7 bin 762 lira, aylık ödemede ise 1763 lirayı buluyor.

Lise için rehber zorunlu olmadığından bu fark taşıma ücretlerine yansıtılmıyor. Kabul edilen artış oranıyla birlikte, 0-1 km üstü mesafede zam oranın yüzde 60 olarak açıklanmasından sonra 23-25 km için velilerin ödemesi gereken tutar, rehber hizmeti ile beraber aylık 4 bin 106 liraya, yıllık ise 18 bin 66 liraya çıkmış oldu.

Marmaray uzun mesafe ücreti 21,91 liradan 33 liraya yükselirken, metrobüs ücreti 14,69 TL'den 22,25 TL'ye çıkarıldı.

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken; 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

Minibüslerde öğrenci ücreti ise 8 TL olarak açıklandı.